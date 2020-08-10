Британський військовий корабель доставив у Бейрут гуманітарну допомогу. Серед привезеного пересувний притулок на півтисячі осіб для тих, хто лишився без даху над головою через нечуваний вибух у порту минулого тижня. Тоді загинуло більш як півтори сотні людей і понад шість тисяч травмувалися.

У самому місті досі працюють десятки закордонних рятувально-пошукових команд. Знайти когось живими шансів не лишилося. Катастрофа поглибила політичну кризу в країні.

Від моменту фатального вибуху в уряді звільнилися троє міністрів, почастішали акції протесту.