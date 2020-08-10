Виставами в новому форматі хочуть замінити оперний фестиваль, який влаштовують щороку

Високе мистецтво просто неба. Британська опера Глайндборн розпочала серію вистав на свіжому повітрі. Щоб і глядачі, і актори могли дотримуватися дистанції і почувалися безпечніше.

Першою показали оперету "Мадам де ла Голль" французького композитора Жака Оффенбаха. Зі схожими дійствами об'їдуть невеличкі міста і села східного Сассексу.

Виставами в новому форматі хочуть замінити оперний фестиваль, який влаштовують щороку. Цього літа через епідемію його скасували.