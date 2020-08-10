Британські оперні співаки вийшли співати на вулицю [ Редактировать ]
Високе мистецтво просто неба. Британська опера Глайндборн розпочала серію вистав на свіжому повітрі. Щоб і глядачі, і актори могли дотримуватися дистанції і почувалися безпечніше.
Першою показали оперету "Мадам де ла Голль" французького композитора Жака Оффенбаха. Зі схожими дійствами об'їдуть невеличкі міста і села східного Сассексу.
Виставами в новому форматі хочуть замінити оперний фестиваль, який влаштовують щороку. Цього літа через епідемію його скасували.
по теме
Британська опера проводить вистави на свіжому повітрі
Високе мистецтво просто неба. Британська опера Глайндборн розпочала серію вистав на свіжому повітрі. Щоб і глядачі, і актори могли дотримуватися дистанції і почувалися безпечніше
Британці знижками рятують паби та ресторани від кризи
У Великі Британії почала діяти програма 50% знижки у кафе, пабах та ресторанах. Скористатися нею може кожен і необмежену кількість разів
Британців масово тестуватимуть на коронавірус
Тести насамперед робитимуть у будинках для літніх людей. У наступні кілька місяців уряд планує провести до шести мільйонів досліджень
Борис Джонсон веде британців на війну із ожирінням
Рахують калорії та уникають шкідливої їжі. Королівство оголосило бій ожирінню. Хто на чолі цього протистояння?
В аеропортах Києва встановили мобільні лабораторії для тестів на коронавірус
Коштує таке "задоволення" - 1700 гривень. Для порівняння в столичних клініках, куди можна заїхати по дорозі з аеропорту, ціни значно нижчі. Стартують від семисот гривень. Але пасажирам вартість послуги не принципова