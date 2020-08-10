Країна, до якої зараз прикута увага всього світу

Країна, до якої зараз прикута увага всього світу. Білорусь. Там нові протести. Після буремної ночі на вулицях знову збираються люди, вони невдоволені результатами президентських виборів. За офіційним підрахунком, Олександр Лукашенко набрав 80 відсотків голосів, його головна суперниця - Світлана Тихановська - 10.

Прихильники опозиціонерки закликають до мітингів і страйків на виробництві. Чи втримає Лукашенко перемогу - про це у нашому матеріалі.

По-справжньому гаряче у день виборів стало вже після того, як закінчилося голосування. Люди збираються біля дільниць аби контролювати підрахунок бюлетенів.

Невдовзі з'являються результати екзитполів - з очікуваною перевагою Олександа Лукашенка. 80 відсотків "за" чинного президента. Натовп на вулицях росте, народний гнів теж. Спецзагони ОМОНу до такого сценарію - готові

Сначала люди шли мирно. Они шли сцепкой, они устроили большую сцепку. И начинали подъезжать просто автозаки параллельно дороге и забирать людей.

Світлошумові гранати, гумові кулі, водомети - Мінськ перетворюється на поле бою.

Очень много было людей с оружием начали стрелять по рукам по ногам.

Мітингували цієї ночі в 33 містах. Подекуди ОМОН опускав щити. Або ж відступав під натиском в рази більшого натовпу.

Білоруське МВС відзвітувало про три тисячі затриманих по всій країні. Точна кількість постраждалих - невідома. До ранку протест придушують. ЦВК оголошує офіційні результати виборів.

Лідія Єрмошина, голова ЦВК Білорусі:

Лукашенко Александр Григорьевич, за него проголосовало 4,652,423 или 80,23%.

У суперниці Лукашенка - Світлани Тихановської - 10 відсотків. У штабі опозиціонерки такий підрахунок назвали фальсифікацією. Проводили власні екзитполи - і результати вийшли діаметрально протилежні.

Світлана Тихановська, кандидатка на посаду президента Білорусі:

Власть сейчас должна подумать о том, как мирным способом передать эту власть, понимаете? Потому что на данный момент у них единственный способ - это насилие над людьми.

Олександр Лукашенко до своїх опонентів ставиться скептично. І вважає, що протести підбурюються з-за кордону.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти.

Насправді ж єдиного центру протестів немає. Демонстрації збираються стихійно, координуються через месенджери. Відсутність справжнього лідера, тобто альтернативи Лукашенку - нині ключова проблема Білорусі, твердять експерти.

Зміцер Лукашук, білоруський журналіст, редактор "Єврорадіо":

Уверенность в том что у вас украли победу она должна как-то координироваться, должен быть какой то план, его кто то должен высказать. Все-таки без лидера тут не обойтись, потому что гражданское общество в Беларуси - оно только формируется. Ко всему этому желанию перемен, желанию честных выборов должно добавиться еще раскол в бюрократии, в правящей элите. Такого пока нету.

Саме тому, за словами фахівців, найбільш вірогідний сценарій - придушення протестів. Олександр Лукашенко владу збереже. От тільки керувати йому доведеться вже зовсім іншою країною.