В американському місті Балтимор напередодні стався вибух. Щонайменше одна людина загинула, троє поранені. Пошкоджені кілька житлових будинків, повідомляє "Вашингтон Пост".

Рятувальники розбирають руїни, під ними ще можуть бути люди. Трьох травмованих ушпиталили. Вони в критичному стані. Що спричинило вибух - наразі невідомо.