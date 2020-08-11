У Мінську на барикадах загинув мітингувальник. Чоловік намагався жбурнути вибухівку в міліцію, але та розірвалася у нього в руках це офіційна версія. За іншою, біля протестувальника здетонувала світло-шумова граната.

Люди звели барикади зі сміттєвих баків неподалік метро "Пушкінська". Близько першої ночі правоохоронці зачистили цей район: знесли загородження і розігнали присутніх. Під час нічних протестів щонайменше 14 мітингарів постраждали, серед них і місцева кореспондентка Наталія Лубневська.

Зараз вона в лікарні з пораненням від гумової кулі. Як повідомляє "Білоруська асоціація журналістів", силовики відкрили прицільний вогонь по медійниках. Протести відбулися і в інших білоруських містах.

Лідер опозиції Світлана Тихановська, за повідомленням "Радіо Свобода", після відвідин ЦВК, вийшла і сказавши "Я ухвалила рішення" - поїхала в невідомому напрямку.