У Мінську на барикадах загинув мітингувальник [ Редактировать ]
У Мінську на барикадах загинув мітингувальник. Чоловік намагався жбурнути вибухівку в міліцію, але та розірвалася у нього в руках це офіційна версія. За іншою, біля протестувальника здетонувала світло-шумова граната.
Люди звели барикади зі сміттєвих баків неподалік метро "Пушкінська". Близько першої ночі правоохоронці зачистили цей район: знесли загородження і розігнали присутніх. Під час нічних протестів щонайменше 14 мітингарів постраждали, серед них і місцева кореспондентка Наталія Лубневська.
Зараз вона в лікарні з пораненням від гумової кулі. Як повідомляє "Білоруська асоціація журналістів", силовики відкрили прицільний вогонь по медійниках. Протести відбулися і в інших білоруських містах.
Лідер опозиції Світлана Тихановська, за повідомленням "Радіо Свобода", після відвідин ЦВК, вийшла і сказавши "Я ухвалила рішення" - поїхала в невідомому напрямку.
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