В Киеве зарегистрировали 123 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, на 11 августа в столице зарегистрировано 9687 инфицированных COVID-19. При этом инфекцию победили 3247 человек (33 из них – за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет;

57 мужчин, возрастом от 20 до 79 лет;

12 детей – от 1 до 17 лет.

Известно, что наибольшее число новых инфицированных наблюдается в Дарницкий районе (39 человек), Деснянский районе (17 случаев) и Днепровском районе (15 пациентов).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что в Украине лабораторно подтверждены 1150 новых случаев COVID-19. Из них наибольшее число заражений фиксируют в 4 регионах.