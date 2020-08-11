В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
В Киеве зарегистрировали 123 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, на 11 августа в столице зарегистрировано 9687 инфицированных COVID-19. При этом инфекцию победили 3247 человек (33 из них – за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет;
- 57 мужчин, возрастом от 20 до 79 лет;
- 12 детей – от 1 до 17 лет.
Известно, что наибольшее число новых инфицированных наблюдается в Дарницкий районе (39 человек), Деснянский районе (17 случаев) и Днепровском районе (15 пациентов).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что в Украине лабораторно подтверждены 1150 новых случаев COVID-19. Из них наибольшее число заражений фиксируют в 4 регионах.
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