Після масових протестів уряд Лівану в повному складі йде у відставку. Зі зверненням до народу виступив прем'єр-міністр країни. Причиною відставки він назвав вибух у порту Бейрута. Хронологія подій - в сюжеті Володимира Кулакова.

Каміння і фаєри, масові безлади та невдоволені мітингарі. Саме так у ліванській столиці - Бейруті - протестують. І це все - біля будівлі парламенту. Причина - нещодавній вибух у порту. Ліванці звинувачують владу. Кажуть - її представники діяли безвідповідально та зовсім не переймалися потенційною небезпекою для населення.

Нісра, протестувальник:

Ця держава не має жодної надії. Мені соромно за те, як помирають люди. Ми постійно жили війною. А зараз переживаємо ось такі - вже інші - події. Дуже сумно. Ми пережили так багато. Однак із таким зіштовхнулися вперше.

Окрім парламенту, люди штурмували міністерства закордонних справ, економіки, енергетики та навколишнього середовища Лівану, а також будівлю банківської асоціації. Втім згодом в уряді повідомили - йдуть у відставку всім складом. Незабаром прем'єр оголосить рішення офіційно. Тим часом міжнародні донори зібрали для Бейрута 253 мільйони євро на подолання гуманітарної кризи. Люди дякують, утім просять ще.

Малек Баргхут, протестувальник:

Наша країна потребує великої допомоги. Просимо про неї в інших країн. Я думаю, сума збитків сягає набагато більше - кількох мільярдів. Зруйновано порт, околиці, будинки, автівки. Це все треба відновити.

Насіне Ассаф, протестувальниця:

Будь ласка! Надішліть фінансову допомогу посольствам. Вони знають, як правильно розподілити кошти. Ми не відчуваємо жодної допомоги від нашої держави. Ми не впораємося самотужки.

На акції люди виходили не лише вдень. Тривали протести й вночі. Із закликами "Ідіть геть" мітингарі продовжували оточувати парламент. Представників влади називають убивцями. На дії мітингарів силовики відповіли силою. Людей розганяли та застосовували сльозогінний газ. За останніми даними, в ході протестів поранення отримали понад сімсот людей. Травм дістали не лише учасники акцій, а й правоохоронці.

Потужний вибух у порту Бейрута стався минулого вівторка. В повітря злетів склад аміачної селітри, яку зберігали в неналежних умовах. За попередніми підрахунками, розмір збитків від вибуху становить від трьох до п'яти мільярдів доларів. Загинули понад дві сотні людей, і більше сотні вважаються зниклими безвісти. Рятувальники досі розбирають завали, але знайти живих людей - надії вже не мають.