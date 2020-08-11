Вчителі під час уроків відокремлені від школярів

У Берліні діти повернулися за парти. Після кількамісячних канікул у школах відновили навчання. Учні повноцінно відвідують заняття. Утім, є певні правила: усі повинні носити захисні маски.

А вчителі під час уроків відокремлені від школярів. За виконанням цих вимог стежать, однак діти зізнаються - дотримуються їх не завжди.

Раффаель Бургхардт, школяр: