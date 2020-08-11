Школи Берліну відновили роботу після карантину [ Редактировать ]
У Берліні діти повернулися за парти. Після кількамісячних канікул у школах відновили навчання. Учні повноцінно відвідують заняття. Утім, є певні правила: усі повинні носити захисні маски.
А вчителі під час уроків відокремлені від школярів. За виконанням цих вимог стежать, однак діти зізнаються - дотримуються їх не завжди.
Раффаель Бургхардт, школяр:
Коли ми разом граємося на перерві на вулиці, то не носимо масок. Мені вона заважає. У ній незручно, це мене аж дратує.
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