В Кривом Роге мужчине и женщине, которые снимали порно с своей дочкой, суд вынес приговор. Об этом сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции.

Коллегия судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога признала мужчину и женщину виновными в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса … Суд назначил каждому из них 12 лет и шесть месяцев лишения свободы.

Среди статей, которые инкриминировали подсудимым, были: "торговля людьми", "изнасилование", "сексуальное насилие", "развращение несовершеннолетних", а также "изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

Супругов разоблачили еще в июне 2018 года. Подозреваемыми оказались выходцы с Кавказа - мужчина, которому на момент задержания было 29 лет, и его 30-летняя жена. Они снимали половые акты с дочерью и продавали видео "клиентам" за криптовалюту.

Для рассылки "предложений" фигуранты использовали мессенджер, а также устраивали платные онлайн-трансляции.

Во время обыска в квартире, которую тогда в Кривом Роге арендовала семья, полиция изъяла мобильные телефоны, компьютерную и видеотехнику, которую использовали для создания и распространения порнографии, а также собственно "фильмы". Дело насчитывало 63 эпизода преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Киеве супруги создали сеть порностудий, где работали студентки.