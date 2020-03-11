В Киеве сотрудники киберполиции разоблачили супружескую пару, которая организовывала работу в целой сети порностудий. Об этом сообщили в пресс-службе столичной киберполиции.

Установлено, что фигуранты на территории Киева организовали незаконную деятельность 5 студий по изготовлению и распространению порнографической продукции в сети Интернет.

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"Для создания противоправного контента организаторы порнобизнеса привлекли более 30 украинок, в основном студенток. Женщины общались с англоязычными посетителями специализированных платных видеочатов. Месячный доход одной такой студии составлял более 300 000 гривен", - говорится в сообщении.

В целях конспирации преступной деятельности организаторы наладили систему шифрованной связи с удаленным сервером, на котором размещалась система управления учетными записями моделей.

По результатам обысков в офисах порностудий была изъята компьютерная техника, профессиональное фото- и видеооборудование, база данных моделей, финансовая информация и документация.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Данная статья предусматривает наказание в виде заключения на срок до семи лет.

Сейчас идет досудебное расследование.

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