На одной из улиц Днепра случилось жуткое ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой. В результате аварии пострадали 9 людей.

Отмечается, что на месте происшествия работает полиция, детали устанавливаются.

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