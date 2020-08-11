В Днепре грузовик "влетел" в маршрутку [ Редактировать ]
На одной из улиц Днепра случилось жуткое ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой. В результате аварии пострадали 9 людей.
Отмечается, что на месте происшествия работает полиция, детали устанавливаются.
Фото: Информатор
Читайте также, в Обухове произошло тройное ДТП. В результате происшествия автомобиль "Таврия" перевернулся.
по теме
В Дрогобыче водитель сбил и дважды переехал 4-летнюю девочку (видео)
19-летний водитель Volkswagen Golf, житель города Самбор, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая каталась на самокате
В жуткой аварии на Столичном шоссе в Киеве погибли три человека (фото, видео)
Спасателям с помощью гидравлического аварийно-спасательного комплекта пришлось вырезать двух раненых из груды металла
Под Киевом мужчина устроил стрельбу на остановке: пострадала 20-летняя девушка
Под Киевом, в Обухове, на дороге произошло ЧП из-за того, что водители поссорились на дороге
Под Николаевом столкнулись 9 автомобилей, есть пострадавшие (видео)
Под Николаевом произошло жуткое ДТП