МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон [ Редактировать ]
Угорщина, Словаччина та Чехія - поповнили перелік країн, які Україна вважає безпечними для подорожей. Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. А от куди поки що їхати не можна -- розповість Світлана Чернецька.
Порівняно із минулим тижнем, ця карта значно позеленіла. Зокрема, до безпечних країн додали Угорщину, Словаччину, Чехію та Австрію. А от Ірландію та Грецію відправили до червоної зони.
Майкл Раян, директор програм з надзвичайних ситуацій ВООЗ:
Тенденція така: щойно ми послаблюємо контроль над вірусом, як він одразу повертається. Це реальність і це факт. Ви можете називати це другою хвилею, спалахом, як завгодно. Проте ми закликаємо країни Європи: тисніть на вірус і далі, як сказав наш голова: придушуйте, придушуйте і ще раз придушуйте.
У небезпечній зоні залишаються сусідня Польща, а ще курортні Франція та Іспанія. Це означає, що у них кількість нових випадків на 100 тисяч населення перевищує аналогічний показник в Україні. У Іспанії, зокрема, встановили новий антирекорд. Там зареєстрували найбільшу кількість випадків коронавірусу у Західній Європі - понад 314 тисяч
Фернандо Сімон, директор координаційного центру з надзвичайних ситуацій Іспанії:
Вірус шириться насамперед через локальні спалахи. Ми відстежуємо нові випадки зараження, зумовлені саме такими спалахами в певних регіонах Іспанії. Нам зовсім не просто контролювати поширення інфекції, але ми помічаємо поступовий спад.
Але найгірша ситуація зараз у Панамі. Там зафіксували найбільший приріст нових випадків ураження за останні 2 тижні. Не набагато краща ситуація у Бразилії, на Мальдівах, Ізраїлі та США.
Ентоні Фаучі, директор національного інституту алергій та інфекційних захворювань США:
Усі повинні зрозуміти, що взяти вірус під контроль, вийти зі стану пандемії, знизити захворюваність та повернутися до більш-менш звичного життя ми зможемо, лише якщо дотримуватимемося всіх заходів охорони здоров'я.
Для українців повернення з країни червоної зони означає двотижневу самоізоляцію. Щоправда, її можна уникнути завдяки негативному тесту на коронавірус. А в розпал літнього сезону Єгипет, Туреччина та Хорватія залишаються у списку безпечних країн. Ані тесту, ані обсервації після їх відвідин непотрібно.
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