Блок "Украинская перспектива" идет на местные выборы. Об этом заявил Александр Вилкул. "Мы создали сильную команду порядочных производственников и хозяйственников, которые умеют и хотят работать", - подчеркнул он.

Блок Вилкула "Украинская перспектива" выставит кандидатов в областной совет и практически на все городские и районные выборы в Днепропетровской области.

На пресс-конференции Александр Вилкул сказал: "Одни партии кажутся симпатичными, но их высшее руководство пообещало МВФ закрывать школы, больницы, продавать землю. Другие партии разрывают страну вопросами языка, веры и переписывают историю. И их представители в местных советах будут делать то же самое, потому что получат такое указание сверху. Чтобы защищать и развивать родной регион, наши родные города, районы и села, мы создали мощную партию Днепропетровщины, которая не получает приказов из Киева и подотчетна только жителям области".

Отвечая на вопросы, Вилкул объяснил, почему почти год не делал политических заявлений в медиа: "Вместе с волонтерами нашего Фонда "Украинская перспектива" я занимался реальной помощью людям, в т.ч. в связи с эпидемией коронавируса мы помогали больницам и медикам, обеспечивали индивидуальными средствами защиты жителей Днепропетровщины".

"Я продолжал общаться с людьми: металлургами, горняками, учителями, врачами, пенсионерами. Люди в шоке от того, что происходит с ними уже шестой год. Постоянно звучали вопросы: "Александр Юрьевич, давайте что-то делать. У Вас есть опыт, вы знаете людей, которые многое сделали". И мое решение пойти на местные выборы – это ответ на вопросы людей и их просьбы о помощи", - подчеркнул он.

Лидер Блока "Украинская перспектива" остановился на первоочередных задачах своей политической силы на Днепропетровщине.

"К сожалению, мы видим, что центральная власть продолжает разрушать медицину, поэтому мы выступаем за внедрение на Днепропетровщине страховой медицины. Страховку для работников должно купить предприятие. А для детей, пенсионеров и бюджетников должна быть бесплатная страховка за счет областного бюджета", - подчеркнул Вилкул.

Блок Вилкула "Украинская перспектива" также выступит за принятие в Днепропетровской области запрета на закрытие школ, больниц и важных для людей объектов. А зарплаты врачей и учителей должны быть минимум в 1,5 выше, чем средняя зарплата по региону.

"Мы будем строить новые современные медицинские центры, школы. Закончим начатое под моим руководством в 2010 - 2103 годах, объекты, которые власть не достроила, такие как: объездную вокруг Днепра, съезды с Кайдакского моста, метро и другое", - сказал Вилкул.

Также Вилкул отметил, что его политическая сила будет отстаивать право жителей области и городов самим определять, какие праздники праздновать и на каком языке говорить. Он отметил: "Украина – единая страна, украинский язык – государственный, но люди на основании европейских принципов и Конституции должны сами определять, на каких языках наряду с украинским учить детей и получать административные услуги.

Александр Вилкул подытожил: "У нас в списках нет ни бандитов, ни рейдеров, ни свадебных фотографов. Блок "Украинская перспектива" - сильная команда порядочных и принципиальных промышленников, хозяйственников, настоящих патриотов родной земли. У нас есть успешный опыт восстановления родной области. Мы умеем и хотим работать для людей!"