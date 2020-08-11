В Італії реконструювали зовнішність художника Рафаеля Санті. Як з'ясували дослідники з Рима, видатний представник епохи Відродження зображав себе на автопортретах трохи молодшим і корегував форму носа. Та попри "фотошоп" часів Ренесансу - схожість між сучасною тривимірною версією та портретами - очевидна.

Реконструкцію провели на основі гіпсового зліпка черепа Рафаеля, щоб переконатися, що саме він похований у римському Пантеоні. Досі цей факт не був підтверджений.