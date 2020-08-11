Домівки для диких тварин, конфіскованих зі звіринцю на Донеччині - нарешті знайшлися. Хто врятував хижаків від голодної смерті та куди поїдуть леви з ведмедями - розкаже Сергій Бордюжа.

Змучені та виснажені. У такому стані диких тварин привезли до Василівського реабілітаційного центру півтора року тому. Шість ведмедів та три леви. Одні шкіра та кістки.

Сюди хижаків привезли на так зване відповідальне зберігання. За рішенням суду їх конфіскували у власника Покровського звіринцю, що на Донеччині. Планувалось, що звірі пробудуть тут лише кілька місяців. Проте затримались на півтора року.

Олександр Пилишенко, власник Василівського реабілітаційного центру для хижаків:

Каждое - личность. Жалко. Ну жалко. Не жалко. Они должны жить хорошо, они должны жить комфортно. Если им будут предложены лучшие условия, я буду рад. Я считаю, что мы свою задачу выполнили.

Тварин переводять у спеціальні клітки і готують до переїзду. Ось ця гімалайська ведмедиця Мальвіна поїде до Києва. Її передадуть у благодійний фонд "Збережи дикість". Решта ведмедів оселиться в природному парку "Синевир" та в притулку "Домажир". Перед дорогою - коротка характеристика вихованців новим власникам.

Ведут себя как мальчик девочка, за косички друг друга тягают.

Новим власникам тварин передають - безоплатно. Головне, щоб були гідні умови для проживання.

Наталія Галайко, керівник служби з догляду за тваринами:

У нас в ведмежому притулку Домажир ми маєм великі лісові вольєри. Тобто вони потраплять спочатку в менші адаптаційні вольєри. І з часом, коли вони адаптуються до наших умов, до доглядальників, вони будуть переведені.

А ось леви - поки що чекають переїзду. Їх передали благодійному фонду, який за кілька місяців планує переправити тварин за кордон.

Ганна Масіч, представник благодійного фонду:

Так як карантин, ще закритий кордон, в Південній Африці, ми чекаєм відповідь, коли буде відкритий. Потім вже зможемо перевезти їх. Їх очікують напіввільні умови. Типу як у нас ведмеді живуть в Синевирі. Але це для левів. В Південній Африці.

Вольєри, де півтора року жили дикі тварини, спорожніли. Та власник реабілітаційного центру для хижаків переконаний - це не надовго.

Олександр Пилишенко, власник Василівського реабілітаційного центру для хижаків:

Количество животных, которых нужно еще устраивать в нашей стране, это сотни животных. Это и цирковые животные, которые сейчас не знают, что будет с ними с 1 января 2121 года. Судьба цирковых животных неизвестна никому.

Тож невдовзі тут очікують поповнення.