Коронавірус у світі: кількість заражених зростає [ Редактировать ]
За добу у світі коронавірус підхопили майже 260 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії - понад 60 тисяч. На другому місці Бразилія - 55 тисяч. Трохи менше у США - 53 тисячі.
Загалом від початку пандемії у світі вже зареєстрували 20 з половиною мільйонів випадків інфікування. Майже 13 з половиною мільйонів - одужали.
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