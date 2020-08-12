Наодинці з природою. У Латвії пропонують унікальний відпочинок на річці Амата. На березі спорудили дзеркальний будиночок - щоб він був непомітним серед дерев. До конструкції прикріпили троси. Тому її можна переправити або підвісити над річкою. Запрошують сюди тих, хто хоче наблизитися до природи.

Можна просто повечеряти - для гостей тут готують на окремій кухні. Або ж і переночувати. Ані душу, ані вбиральні в будиночку немає, але власники кажуть - оселя заброньована на кілька місяців наперед.