Наодинці з природою: у Латвії пропонують унікальний відпочинок [ Редактировать ]
Наодинці з природою. У Латвії пропонують унікальний відпочинок на річці Амата. На березі спорудили дзеркальний будиночок - щоб він був непомітним серед дерев. До конструкції прикріпили троси. Тому її можна переправити або підвісити над річкою. Запрошують сюди тих, хто хоче наблизитися до природи.
Можна просто повечеряти - для гостей тут готують на окремій кухні. Або ж і переночувати. Ані душу, ані вбиральні в будиночку немає, але власники кажуть - оселя заброньована на кілька місяців наперед.
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