Через події у Білорусі очільники МЗС країн Євросоюзу збирають надзвичайну відеоконференцію. Засідання відбудеться у п'ятницю. Про це повідомили у польському Міністерстві закордонних справ. Офіційна позиція Євросоюзу - вибори в Білорусі не були чесними й справедливими. Реакцію силовиків на протести в Брюсселі назвали неприпустимою.

Владу в Мінську закликали відпустити затриманих під час мітингів. І розпочати діалог із суспільством. З аналогічною заявою виступили МЗС Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Норвегії та Швеції. А в Німеччині й Литві закликали запровадити проти Білорусі нові санкції.