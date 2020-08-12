Сутички у Білорусі: Євросоюз збирає надзвичайну відеоконференцію [ Редактировать ]
Через події у Білорусі очільники МЗС країн Євросоюзу збирають надзвичайну відеоконференцію. Засідання відбудеться у п'ятницю. Про це повідомили у польському Міністерстві закордонних справ. Офіційна позиція Євросоюзу - вибори в Білорусі не були чесними й справедливими. Реакцію силовиків на протести в Брюсселі назвали неприпустимою.
Владу в Мінську закликали відпустити затриманих під час мітингів. І розпочати діалог із суспільством. З аналогічною заявою виступили МЗС Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Норвегії та Швеції. А в Німеччині й Литві закликали запровадити проти Білорусі нові санкції.
по теме
В Беларуси женщины в белом вышли на протесты (видео)
Они протестуют против насильственных действий силовиков
В Беларуси заявили о задержании организаторов акций протеста
Один из них руководил действиями соратников из гостиницы
Массовые задержания и отсутствие интернета: как проходит третий день протестов в Беларуси (фото, видео)
В Минске и других крупных городах начались проблемы с мобильным интернетом
Друга доба протистояння: у Білорусі тривають цілодобові протести
Море квітів біля метро "Пушкінська" у Мінську. Тут минулої ночі під час зачистки акції протесту загинув чоловік. Хотів кинути в силовиків саморобну бомбу і вона розірвалась, - кажуть у МВС
Второй день протестов в Беларуси: подробности акции (фото, видео)
В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста