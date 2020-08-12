Більшість туристичних принад Європи для українських мандрівників поки що закриті. Але й самі жителі Старого світу оглядати місцеві пам'ятки не поспішають. Як виживає європейський туризм, кому вдається на тлі пандемії відкрити нові можливості, а хто - рахує збитки? Про це - Анна Філь.

Дихати морським повітрям, смакувати свіжу рибу і плавати поруч з дельфінами. Такі розваги пропонують в Амвракійській затоці, біля західного узбережжя Греції. Головна принада цієї місцини - унікальна морська фауна.

Стефан Браєт, турист із Нідерландів:

Ми сподівалися, що побачимо одного-двох дельфінів, а їх тут безліч. Це краще й веселіше, ніж лежати на пляжі.

До пандемії туристи тут були рідкістю. А тепер греки активно рекламують Амвракійську затоку, щоб люди їхали не лише на популярні Крит чи Санторині. Називають це альтернативним туризмом. Його мета - компенсувати втрати відомих курортів. І убезпечити гостей від скупчення людей.

Яніс Йованос, капітан туристичного човна:

Головне зараз уникати людних місць. Для цього на заміну масовому прийшов альтернативний туризм. Як-от, у нас на човні - лише дві групи людей. Ми всім міряємо температуру й можемо гарантувати безпеку.

А це вже Каркасом. Не таємна місцина, а туристична перлина Франції. Містечко майже не змінилося від часів Середньовіччя. Стародавня фортеця, вузенькі вулички, амфітеатр. Раніше сюди приїздили люди з усієї Європи. Туризм був основним заробітком місцевих жителів.

Крістін Лопес, директор туристичного департаменту Каркасона:

Цього літа в нас на третину менше гостей, ніж торік. У червні-липні було зовсім погано, а в серпні значно краще. Звичайно ж, майже всі приїжджі - французи.

На вулицях людно, але навіть такий наплив туристів ресторани й готелі від збитків не врятує.

П'єр Меса, менеджер ресторану:

Зараз ми працюємо без відпочинку. Але це не означає, що ми матимемо прибуток на кінець року. Треба ще сплатити рахунки. Думаю, цьогоріч я точно піду в мінус.

Амелі Ружу де Бубеє, директорка готелю:

Готелі по всьому місту заповнені на дві третини. А що буде у вересні, коли скінчаться канікули й відпустки - страшно навіть уявити.

Зазвичай восени в Каркасоні чекають на літніх людей - вони приїздять, коли спадає спека і не так гамірно. Але цьогоріч невідомо, чи ризикнуть пенсіонери подорожувати. Адже у Франції говорять про наближення другої хвилі епідемії, кількість інфікованих від початку серпня тут різко зросла. Греція теж потерпає від приросту хворих. Запроваджують нові обмеження на в'їзд з кількох європейських країн. А в містах влада зобов'язала бари й ресторани зачинятися не пізніше ніж опівночі. Для українських туристів і Греція, і Франція - залишаються закритими.