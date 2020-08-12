Американская актриса Алисса Милано, известная как Фиби по сериалу "Зачарованные", перенесла коронавирус и начала лысеть. Об этом Милано рассказала в своем Twitter.

Также, по словам знаменитости, симптомы вируса у нее проявляются спустя почти пять месяцев.

"Решила показать вам, что COVID-19 делает с волосами. Пожалуйста, отнестись к этому серьезно", - написала 47-летняя актриса.

Она выложила ролик, в котором расчесывается. На кадрах видно, что на расческе остаются пряди волос.

Коронавирусом звезда заразилась в апреле, однако и сейчас она чувствует его симптомы. Знаменитость также призвала своих подписчиков носить "чертовы маски".

Напомним, что экс-солист Ласкового мая переболел коронавирусом и борется с раком.