Власть отменила выборы на Донбассе из-за страха проиграть - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Так в эфире телеканала "Наш" Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал решение ЦИК отменить выборы в 18 ОТГ Донецкой и Луганской областей.
"На контролируемой Украиной территории Донбасса живет примерно 2,5 млн человек. Там проходили местные выборы и в 2015 году, когда была активная фаза боевых действий, и президентские выборы, и внеочередные парламентские. То есть все было нормально, пока 6 августа главы администраций Донецкой и Луганской областей не написали письма в ЦИК с просьбой отменить выборы в нескольких регионах. Это коснулось полумиллиона человек. Особый цинизм в том, что туда попали регионы, которые вообще не находятся на линии разграничения, как, например, Северодонецк, Лисичанск или Волноваха", - сказал Юрий Бойко.
Он отметил, что если учесть катастрофическое падение рейтинга власти на Донбассе, то ее логика абсолютно понятна.
"Они понимают, что проиграют там с разгромным результатом. Настолько разгромным, что пошли на прямое унижение избирателя, наплевали на все нормы закона, и подписали это антинародное постановление. Они показали, что люди Донбасса для них не в приоритете", - отметил политик.
Юрий Бойко подчеркнул, что это сигнал и для тех граждан, которые сегодня находятся по ту сторону линии разграничения.
"У людей теперь возникает вопрос: как можно доверять официальному Киеву, если даже на мирных территориях, где 6 лет не стреляют, где работают предприятия, больницы, школы, выборы отменили? Мало того, что власть дала пощечину людям, она еще и раскалывает страну", - подчеркнул народный депутат.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет отстаивать право жителей Донбасса избирать своих представителей в местные органы самоуправления. Но уже сегодня на Донетчине жители прифронтовых поселков выходят на акции протеста в связи с отменой выборов. Люди поддерживают требование ОП-ЗЖ провести местные выборы на всей подконтрольной территории Донбасса.
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