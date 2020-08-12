Так в эфире телеканала "Наш" Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал решение ЦИК отменить выборы в 18 ОТГ Донецкой и Луганской областей.

"На контролируемой Украиной территории Донбасса живет примерно 2,5 млн человек. Там проходили местные выборы и в 2015 году, когда была активная фаза боевых действий, и президентские выборы, и внеочередные парламентские. То есть все было нормально, пока 6 августа главы администраций Донецкой и Луганской областей не написали письма в ЦИК с просьбой отменить выборы в нескольких регионах. Это коснулось полумиллиона человек. Особый цинизм в том, что туда попали регионы, которые вообще не находятся на линии разграничения, как, например, Северодонецк, Лисичанск или Волноваха", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что если учесть катастрофическое падение рейтинга власти на Донбассе, то ее логика абсолютно понятна.

"Они понимают, что проиграют там с разгромным результатом. Настолько разгромным, что пошли на прямое унижение избирателя, наплевали на все нормы закона, и подписали это антинародное постановление. Они показали, что люди Донбасса для них не в приоритете", - отметил политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что это сигнал и для тех граждан, которые сегодня находятся по ту сторону линии разграничения.

"У людей теперь возникает вопрос: как можно доверять официальному Киеву, если даже на мирных территориях, где 6 лет не стреляют, где работают предприятия, больницы, школы, выборы отменили? Мало того, что власть дала пощечину людям, она еще и раскалывает страну", - подчеркнул народный депутат.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет отстаивать право жителей Донбасса избирать своих представителей в местные органы самоуправления. Но уже сегодня на Донетчине жители прифронтовых поселков выходят на акции протеста в связи с отменой выборов. Люди поддерживают требование ОП-ЗЖ провести местные выборы на всей подконтрольной территории Донбасса.