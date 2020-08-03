Кравчук считает возможным пересмотр Минских соглашений [ Редактировать ]
Минские соглашения могут быть пересмотрены или подвержены сомнениям. Об этом в интервью изданию "Вести" сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.
По мнению первого президента Украины, поводом для этого стало письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака советнику канцлера Германии Яну Хеккеру о бесперспективности дальнейших переговоров советников лидеров "нормандской четверки".
Сам формат имеет структуру в три уровня. Первый - лидеры. Второй - политические советники. Третий - главы МИД (и "политические директора", которые готовят уже конкретные документы). И после письма Дмитрия Козака, по сути, выпал один из этих уровней - советников. Значит, что договоренности могут быть пересмотрены или подвержены сомнениям. И это очень важно. Поэтому пока неуместно говорить о времени и повестке.
В Москве заявили, что Россия "была, есть и остается приверженной минским договоренностям", поскольку они являются безальтернативными для урегулирования конфликта на востоке Украины.
Вместе с тем руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что письмо замглавы администрации президента России Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров советников лидеров государств "нормандского формата" является проявлением "дипломатической игры".
Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу.
Ранее Кравчук рассказал, на что готов пойти ради мира на Донбассе.
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