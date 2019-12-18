Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады Украины.

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Раньше сообщалось о том, что 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".