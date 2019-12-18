Особый статус Донбасса: Зеленский подписал документ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады Украины.
Раньше сообщалось о том, что 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".
Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.
После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.
Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.
О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.
"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.
по теме
Выборы на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия
Координатор ОБСЕ выступил с заявлением
Зеленский принял ряд важных кадровых решений
Президент назначил новых глав шести районных государственных администраций
Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России
Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект касательно гражданства
Украинские музыканты удивили оригинальным исполнением Dance Monkey
Музыканты удивили исполнением популярного хита
Зеленский рассказал, что будет с законом "о статусе Донбасса"
Президент Украины рассказал о продлении закона "об особом статусе Донбасса"