Курс валют на 13 августа [ Редактировать ]
На четверг, 13 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс валют.
ривни к доллару США на уровне 27,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,40 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Нацбанк на 13 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
- 100 USD США - 27,53
- 100 EUR - 32,40
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
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