На четверг, 13 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс валют.

ривни к доллару США на уровне 27,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,40 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Нацбанк на 13 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 27,53

100 EUR - 32,40

Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.