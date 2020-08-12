Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси, который связан с массовыми протестами жителей страны после выборов президента. Он включает в себя три пункта. Об этом на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает издание 15min.lt.

Ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Продолжает литься кровь, людей продолжают преследовать, а журналистов сажают в тюрьмы. Мы, как соседняя страна, вместе с другими странами региона ищем пути выхода из этого кризиса.

Он также отметил, что лидеры Латвии, Польши и Литвы подготовили план, который состоит из трех пунктов. Во-первых, власти Беларуси должны прекратить применение силы против своих граждан. Во-вторых, освободить задержанных и политзаключенных.

В-третьих, белорусские власти должны возобновить диалог со своим гражданским обществом. Формирование национального совета из представителей правительства и гражданского общества могло бы стать подходящим решением в этом направлении.

Ранее сообщалось, что МВД Беларуси признало, что милиция применила огнестрельное оружие, а МИД Украины сообщил, что во время протестов задержали 9 украинских граждан.