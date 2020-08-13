На Донбасі нові провокації з боку російських окупантів. Біля Мар'їнки та Південного лунали черги зі стрілецької зброї, а неподалік Красногорівки противник заклав протипіхотну міну. Наші військові вогню у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Репортаж із лінії фронту - Руслана Смєщука.

Порослі високими бур'янами, заміновані поля. На обрії іноді можна розгледіти прапори бойовиків. Це лінія фронту на Волноваському напрямку, під Маріуполем.

Позивний "Шкаф", військовослужбовець Збройних сил України:

Видно как копают, переодически вылазят. Так - появился, спрятался.

За умовами перемир'я, сторони не повинні облаштовувати чи укріплювати передові позиції. Проте бойовики облаштовують і взагалі поводяться тут дуже активно, хоча поки що не стріляють.

"Мисливець", військовослужбовець Збройних сил України:

Видим движение, слышим технику. У них недавно произошла ротация. Много летают беспилотников, особенно ночью. Снимают, смотрят слышно одиночные выстрелы, но непонятно куда - в нашу сторону пока не стреляют.

До цього окупанти, окрім обстрілів, вдавалися до досить підступної тактики.

"Вчитель", військовослужбовець Збройних сил України:

Закидували нам російські міни ПМ-2, це дуже небезпечна міна. Разльот осколків 7 м чітко по трапінкам, по ходам сполучення там де особовий склад переміщується. С гранатометів закидують і потім вони через 5 годин починають взриватися. Останній раз п'ять мін закинули.

На цих позиціях зустрічаємо Ярослава. Хлопцеві - двадцять, родом з Волновахи. Війна застала його ще підлітком. Тепер воює майже під рідним містом.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Сложно было... вроде бы европейская страна, но такое началось. Не какая-то Африка, а европейская страна и тут вот такое.

У рідній Волновасі до рішення хлопця поставилися неоднозначно.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України - некоторые негативно - хватает еще проросийских. А родственники нормально, близькие друзья тоже нормально. Ну фашистом не был.

Доки працюємо на позиціях, сюди привозять наказ і погони. Ось цей армієць стає сержантом.

Військові розповідають - перемир'я часто розслабляє й знижує пильність. Але наші бійці завжди напоготові.

"Вчитель", військовослужбовець Збройних сил України: