Біля Мар'їнки та Південного лунали постріли [ Редактировать ]
На Донбасі нові провокації з боку російських окупантів. Біля Мар'їнки та Південного лунали черги зі стрілецької зброї, а неподалік Красногорівки противник заклав протипіхотну міну. Наші військові вогню у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Репортаж із лінії фронту - Руслана Смєщука.
Порослі високими бур'янами, заміновані поля. На обрії іноді можна розгледіти прапори бойовиків. Це лінія фронту на Волноваському напрямку, під Маріуполем.
Позивний "Шкаф", військовослужбовець Збройних сил України:
Видно как копают, переодически вылазят. Так - появился, спрятался.
За умовами перемир'я, сторони не повинні облаштовувати чи укріплювати передові позиції. Проте бойовики облаштовують і взагалі поводяться тут дуже активно, хоча поки що не стріляють.
"Мисливець", військовослужбовець Збройних сил України:
Видим движение, слышим технику. У них недавно произошла ротация. Много летают беспилотников, особенно ночью. Снимают, смотрят слышно одиночные выстрелы, но непонятно куда - в нашу сторону пока не стреляют.
До цього окупанти, окрім обстрілів, вдавалися до досить підступної тактики.
"Вчитель", військовослужбовець Збройних сил України:
Закидували нам російські міни ПМ-2, це дуже небезпечна міна. Разльот осколків 7 м чітко по трапінкам, по ходам сполучення там де особовий склад переміщується. С гранатометів закидують і потім вони через 5 годин починають взриватися. Останній раз п'ять мін закинули.
На цих позиціях зустрічаємо Ярослава. Хлопцеві - двадцять, родом з Волновахи. Війна застала його ще підлітком. Тепер воює майже під рідним містом.
Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:
Сложно было... вроде бы европейская страна, но такое началось. Не какая-то Африка, а европейская страна и тут вот такое.
У рідній Волновасі до рішення хлопця поставилися неоднозначно.
Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України - некоторые негативно - хватает еще проросийских. А родственники нормально, близькие друзья тоже нормально. Ну фашистом не был.
Доки працюємо на позиціях, сюди привозять наказ і погони. Ось цей армієць стає сержантом.
Військові розповідають - перемир'я часто розслабляє й знижує пильність. Але наші бійці завжди напоготові.
"Вчитель", військовослужбовець Збройних сил України:
Орки, по другому не можу сказати хай знають шо ми тут с бойовим духом, і хай не думають що перемир'я нас послабило, завжди готові дати гідну відсіч.
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