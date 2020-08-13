Словаччина заявила про другу хвилю COVID-19 [ Редактировать ]
Майже у 21 мільйона людей в усьому світі виявили COVID-19. Одужали 13 з половиною мільйонів. Померли - 747 тисяч. Трійка антилідерів незмінна. Це США, Бразилія й Індія.
Тим часом у Словачинні заявили про другу хвилю пандемії. Прогнозують - її пік припаде на вересень. Загалом із початку пандемії в країні зафіксували майже три тисячі інфікування коронавірусом.
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