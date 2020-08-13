Майже у 21 мільйона людей в усьому світі виявили COVID-19

Майже у 21 мільйона людей в усьому світі виявили COVID-19. Одужали 13 з половиною мільйонів. Померли - 747 тисяч. Трійка антилідерів незмінна. Це США, Бразилія й Індія.

Тим часом у Словачинні заявили про другу хвилю пандемії. Прогнозують - її пік припаде на вересень. Загалом із початку пандемії в країні зафіксували майже три тисячі інфікування коронавірусом.