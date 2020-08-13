Протестний флешмоб у Білорусі: колишні військовослужбовці викидають свою форму і погони [ Редактировать ]
Протести в Білорусі не стихають четвертий день поспіль. Люди невдоволені масовими фальсифікаціями під час виборів. Тривають затримання та рейди силовиків. Через насилля - звільняються працівники ЗМІ. Більше про ситуацію - Володимир Кулаков.
Побиття, постріли і нові затримання - так минула ця ніч протестів у Білорусі. В Мінську відбулися стихійні мітинги. З гаслами "Живе Білорусь!" і "Йди!" люди закликали чинного президента Олександра Лукашенка піти з посади. Скандували - навіть із балконів осель.
На свавілля ОМОНу відреагували колишні військовослужбовці. На знак незгоди вони викидають або знищують свою форму і погони. Кажуть - соромно дивитися на те, що коїться в країні.
Стыдно, что я служил в спецназе. Это не спецназ, а стыдоба. Я против насилия.
Свою позицію продемонстрували й деякі представники державних ЗМІ. Одразу з кількох телеканалів звільнилися ведучі та журналісти. Вони не визнають результатів виборів і засуджують жорстокі спроби влади придушити виступи.
Володимир Бурко, телеведучий:
Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай Бог, детей.
У лікарні Гомеля після затримання силовиками помер 25-річний хлопець. Про це повідомила білоруська редакція "Радіо Свободи". За попередніми даними, у юнака виникли проблеми з серцем. На останні події з Білорусі активно реагують за кордоном.
Зокрема, в США всерйоз розглядають можливість застосування нових санкцій. Під час візиту в Чехію Майк Помпео наголосив: за подіями в Мінську - Вашингтон наглядає.
Майк Помпео, державний секретар США:
Ми спостерігаємо за протестами. Закликаємо уникати насильства. Але людей треба захищати. Ми й надалі говоритимемо про білоруський народ. Він, як і весь світ, має право на свободу.
Попри застереження, у МВС Білорусі заявили про нові затримання. Схопили двох чоловіків, які начебто робили "коктейлі Молотова". Займисту суміш хотіли застосувати під час протестів. Водночас із заявою виступила білоруська письменниця та лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич.
Зі словами "Іди, доки не пізно" вона закликала чинного президента Олександра Лукашенка покинути найвищий державний пост. Алексієвич засудила дії ОМОНу проти народу і заявила: такої жорстокості з боку силовиків навіть уявити не могла.
по теме
У Білорусі з державних ЗМІ починають звільнятися журналісти та ведучі
В Мінську тривають затримання. А в лікарні Гомеля після арешту силовиками помер 25-річний хлопець.
У Мінську затримали українських активістів із "Схід-SOS"
Білоруські державні ЗМІ сьогодні оприлюднили кадри із затриманими під час мітингів. На них, начебто, українські громадяни. Втім, інших підтверджень, що на відео саме наші співвітчизники, немає
У Білорусі тривають протести та страйки: поліція затримала шість тисяч людей
Акції охопили більш як двадцять міст. Силовики затримали вже понад шість тисяч людей. Серед них є й українці
Протесты в Беларуси: Литва предложила план разрешения кризиса
Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси
"Досить нас бити": у Мінську жінки вишикувалися в живий ланцюг
Жінки вимагають припинити насильство та хочуть чесного підрахунку голосів. У руках протестувальниці тримали квіти - їх вони поклали до місць, де напередодні силовики жорстко розігнали людей