Побиття, постріли і нові затримання - так минула ця ніч протестів у Білорусі

Протести в Білорусі не стихають четвертий день поспіль. Люди невдоволені масовими фальсифікаціями під час виборів. Тривають затримання та рейди силовиків. Через насилля - звільняються працівники ЗМІ. Більше про ситуацію - Володимир Кулаков.

Побиття, постріли і нові затримання - так минула ця ніч протестів у Білорусі. В Мінську відбулися стихійні мітинги. З гаслами "Живе Білорусь!" і "Йди!" люди закликали чинного президента Олександра Лукашенка піти з посади. Скандували - навіть із балконів осель.

На свавілля ОМОНу відреагували колишні військовослужбовці. На знак незгоди вони викидають або знищують свою форму і погони. Кажуть - соромно дивитися на те, що коїться в країні.

Стыдно, что я служил в спецназе. Это не спецназ, а стыдоба. Я против насилия.

Свою позицію продемонстрували й деякі представники державних ЗМІ. Одразу з кількох телеканалів звільнилися ведучі та журналісти. Вони не визнають результатів виборів і засуджують жорстокі спроби влади придушити виступи.

Володимир Бурко, телеведучий:

Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа, против мирного населения, против женщин и, не дай Бог, детей.

У лікарні Гомеля після затримання силовиками помер 25-річний хлопець. Про це повідомила білоруська редакція "Радіо Свободи". За попередніми даними, у юнака виникли проблеми з серцем. На останні події з Білорусі активно реагують за кордоном.

Зокрема, в США всерйоз розглядають можливість застосування нових санкцій. Під час візиту в Чехію Майк Помпео наголосив: за подіями в Мінську - Вашингтон наглядає.

Майк Помпео, державний секретар США:

Ми спостерігаємо за протестами. Закликаємо уникати насильства. Але людей треба захищати. Ми й надалі говоритимемо про білоруський народ. Він, як і весь світ, має право на свободу.

Попри застереження, у МВС Білорусі заявили про нові затримання. Схопили двох чоловіків, які начебто робили "коктейлі Молотова". Займисту суміш хотіли застосувати під час протестів. Водночас із заявою виступила білоруська письменниця та лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич.

Зі словами "Іди, доки не пізно" вона закликала чинного президента Олександра Лукашенка покинути найвищий державний пост. Алексієвич засудила дії ОМОНу проти народу і заявила: такої жорстокості з боку силовиків навіть уявити не могла.