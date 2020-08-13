Украинцев призвали отказаться от поездок в Беларусь [ Редактировать ]
В четверг, 13 августа, в ходе брифинга, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Беларусь.
Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины: воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил о поисках задержанных в Беларуси украинских волонтеров Константина Равуцкого и Евгения Васильева.
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