В Україні карантинні зони переглядатимуть раз на два тижні [ Редактировать ]
І відсьогодні Україну розподілять на нові карантинні зони. Так вирішили у МОЗі. Відтепер рішення про розподіл областей за зонами переглядатимуть раз на два тижні.
Робитимуть це за трьома критеріями: кількість тестувань на COVID-19, захворюваність на 100 тисяч населення і заповненість ліжок у лікарнях.
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