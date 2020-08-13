ОПЕК прогнозує зменшення попиту на нафту [ Редактировать ]
Глобальний попит на нафту буде ще меншим, ніж це прогнозували раніше. Все через пандемію коронавірусу. З такою заявою виступили в ОПЕК.
За прогнозом організації, в середньому - відповідний показник за добу скоротиться на трохи більше ніж дев'ять мільйонів барелів.
Водночас у 2021 році очікується відновлення попиту та приріст - на сім мільйонів барелів. У ОПЕК наголосили - цифри можуть змінитися, якщо погіршиться ситуація з пандемією.
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