Водночас у 2021 році очікується відновлення попиту та приріст

Глобальний попит на нафту буде ще меншим, ніж це прогнозували раніше. Все через пандемію коронавірусу. З такою заявою виступили в ОПЕК.

За прогнозом організації, в середньому - відповідний показник за добу скоротиться на трохи більше ніж дев'ять мільйонів барелів.

Водночас у 2021 році очікується відновлення попиту та приріст - на сім мільйонів барелів. У ОПЕК наголосили - цифри можуть змінитися, якщо погіршиться ситуація з пандемією.