В корпорации Apple назвали дату презентации IPhone 12.

Об этом пишет инсайдер Джо Проссер.

По его словам, презентация iPhone 12 пройдет с 12 по 18 октября, хотя ранее Apple представляла свои флагманские смартфоны в первый осенний месяц.

Отмечается, что предзаказы на базовые iPhone 12 стартуют в день анонса, а продавать долгожданный гаджет начнут через неделю.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

Ранее мы писали, что корпорация Apple решила перенести презентацию и начало продаж своих новых девайсов. Соответствующее объявление было сделано в ходе телеконференции с инвесторами компании.