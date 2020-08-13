Apple назвала дату презентации нового гаджета [ Редактировать ]
В корпорации Apple назвали дату презентации IPhone 12.
Об этом пишет инсайдер Джо Проссер.
По его словам, презентация iPhone 12 пройдет с 12 по 18 октября, хотя ранее Apple представляла свои флагманские смартфоны в первый осенний месяц.
Отмечается, что предзаказы на базовые iPhone 12 стартуют в день анонса, а продавать долгожданный гаджет начнут через неделю.
New, adjusted Apple dates!— Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020
Apple Watch & iPad
- Via press release
- Week 37 w/c Sep 7
iPhone 12 event
- Week 42 w/c Oct 12
iPhone 12 devices
- Preorders week 42 w/c Oct 12
- Shipping week 43 w/c Oct 19
iPhone 12 Pro devices
- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)
Ранее мы писали, что корпорация Apple решила перенести презентацию и начало продаж своих новых девайсов. Соответствующее объявление было сделано в ходе телеконференции с инвесторами компании.
по теме
Apple выпустили "хакерский" смартфон
За его взлом предлагают крупное вознаграждение
В Watsapp появятся новые функции
Пользователи получат доступ к новым обновления в скором времени
Революционное изобретение: слабовидящее люди получат поводыря-робота (видео)
Прибор будет помогать людям, которые по тем или иным причинам не могут содержать животное
Страна чудес: мужчина официально работает волшебником
Мужчина получает за работу крупную сумму