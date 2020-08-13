Тривають лісові пожежі в Якутії. Площа займання вражає - чверть мільйона гектарів. Місто Якутськ та сусідні селища - затягнуло їдким димом, концентрація шкідливих речовин у повітрі сильно перевищує норму.

Пожежі почалися ще півтора місяця тому через тривалу посуху. Нещодавні дощі ситуації не поліпшили. З вогнем борються понад 800 пожежників і 77 одиниць техніки.