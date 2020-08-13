В ООН засудили насильство з боку білоруських силовиків [ Редактировать ]
Насильство з боку білоруських силовиків - засудили в ООН. Там вважають, що вони застосовують надмірну силу до мирних демонстрантів, зокрема гумові кулі, водомети та світло-шумові гранати.
Втім, найбільше ООН непокоять масові арешти, які проводять з порушенням прав людини і жорстоке поводження із затриманими. В Організації закликали негайно звільнити незаконно ув'язнених та розслідувати факти зловживання владою Лукашенком.
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