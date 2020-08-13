"Велике будівництво": у Бориспільській лікарні завершився перший етап реконструкції відділень [ Редактировать ]
Ремонт вартістю 150 мільйонів гривень. У Бориспільській лікарні на Київщині завершився перший етап реконструкції відділень, який тривав майже рік. Що відремонтували - перевірила наша Ксенія Барвіненко.
Обшарпані стіни, старезна плитка, що ледь тримається на фасаді, і картонна вивіска - такий вигляд менше ніж рік тому мала Багатопрофільна центральна лікарня Борисполя. Всередині - традиційний для українських медзакладів радянський дизайн: блідо-зелені стіни, скрипучі каталки і зношені медичні апарати, на оновлення яких коштів немає.
За пів року від обшарпаної лікарні залишилися хіба стіни. Будівлю повністю реконструювали.
В лікарні йшли комплексні капремонти.
Тепер це сучасний медзаклад, побудований за всіма світовими стандартами. Ми вирішили перевірити, як він працюватиме. Починаємо з відділення екстреної медицини.
Юрій Пасенченко, медичний директор КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування":
Є монітор нагляду за хворим. - Це теж такого не було до реконструкції? - Не було, паралельно є апарати штучного дихання, якщо пацієнт потребує ШВЛ - анастезіологами надається відповідна допомога і інтубується хворий.
У лікарні повністю оновили медичну техніку, до того ж - закупили пересувні апарати для тяжкохворих пацієнтів. А ще чекають на обладнання від профільного міністерства.
Олександр Щур, директор КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування":
Ми чекаємо готовим місця для обладнання яке я маю 100% надію поступить нам від МОЗу - МРТ і ангіограф.
На кілька поверхів вище - неврологічне відділення, тут лікуються пацієнти з діагнозом "інсульт". Оновлений блок, розрахований на 40 людей, працює трохи більше тижня, утім, вільних місць уже немає. А ще тут є реабілітаційний та масажний кабінети. А в коридорах встановили ось такі поручні, аби пацієнти могли пересуватися відділенням самотужки.
Сдели душ, что мы можем прямо в коляске завести больного и помыть, это уже для больных.
Але найбільше тут пишаються інфекційним відділенням, яке відкриють завтра. Тут зможуть приймати пацієнтів навіть із коронавірусом.
Юрій Пасенченко, медичний директор КНП "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування":
Якщо в хворого є підозра на інфекційну патологію чи особливо небезпечну інфекцію то він поміщається сюди. Він має окремий вхід з вулиці, ви бачили і має окремий вхід, він на правах мельцеровського бокса.
На відновлення лікарні витратили майже 150 мільйонів гривень. І це лише на першу чергу реконструкції. До кінця року планують відремонтувати ще пологове відділення лікарні. А в наступному - реанімацію та хірургію.
Бориспільську лікарню реконструювали в рамках "Великого будівництва". За цією програмою по всій Україні ремонтуватимуть ще 210 приймальних відділень.
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