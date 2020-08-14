В Угорщині провели сміттєву регату на Тисі [ Редактировать ]
Незвичайна річкова регата в Угорщині. Її учасники змагаються не у швидкості та маневреності човнів, а в тому, хто більше витягне сміття з води. Які рекорди ставлять та що знаходять у Тисі? - знає Ольга Жидецька.
Гумові чоботи, рукавиці та великі пакети - таку не типову для човнярів амуніція мають учасники цього змагання. Воно має горду назву ПЕТ-кубок і цьогоріч відбувається вже увосьме. На мальовничій ділянці Тиси неподалік українського кордону зібралися майже півтори сотні учасників. Це менше, ніж зазвичай, багатьох відлякав карантин. Сплав триває сім днів, і щоразу його починають із місця, де зупинилися минулого року. Завзяті мисливці на сміття охоче розповідають про свої трофеї.
Шандор Ігаж, учасник змагань:
Тільки за перший день ми назбирали півтори тонни сміття, і дві тонни - наступного дня. А сьогодні сподіваємося побити цей рекорд.
Іштван Палко, учасник змагань:
Рекорд був минулого року, коли ми назбирали 10 тонн сміття. Це при тому, що кількість непотребу постійно зростає. Тобто, попрацювавши лише тиждень на рік, ми врятували Тису від п'ятдесяти-шістдесяти тонн сміття! І так уже вісім років поспіль.
Пляшки, пакети, шини, різноманітний мотлох. Усе це учасники змагання пакують у торби та вантажать на свої плавзасоби. У декого вони й самі зроблені з непотребу. Організатори, які колись починали сміттєзбиральний турнір як волонтерську екологічну акцію, нині тішаться розмахом, якого набула їхня ініціатива.
Давид Мольнар, організатор змагань:
Проблема забруднення річок досягла найвищого рівня. Це важливий момент, що стосується здоров'я, політики, міжнародних відносин - зокрема, у випадку з річками, що простягаються за межі наших кордонів. І нині не тільки екологічні асоціації та національні парки взялися за цю справу. Долучилася також влада, міністри та Генеральний департамент управління водними ресурсами Угорщини.
Спонсором цьогорічного змагання виступив президент країни. А урядовці розмірковують, як обмежити доступ до вже прибраних берегів Тиси, щоб якнайдовше зберігати її води кришталево чистими.
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