Які рекорди ставлять та що знаходять у Тисі?

Незвичайна річкова регата в Угорщині. Її учасники змагаються не у швидкості та маневреності човнів, а в тому, хто більше витягне сміття з води. Які рекорди ставлять та що знаходять у Тисі? Знає Ольга Жидецька.

Гумові чоботи, рукавиці та великі пакети - таку не типову для човнярів амуніція мають учасники цього змагання. Воно має горду назву Пет-кубок і цьогоріч відбувається вже увосьме. На мальовничій ділянці Тиси неподалік українського кордону зібралися майже півтори сотні учасників.

Це менше, ніж зазвичай, багатьох відлякав карантин. Сплав триває сім днів, і щоразу його починають із місця, де зупинилися минулого року. Завзяті мисливці на сміття охоче розповідають про свої трофеї.

Шандор Ігаж, учасник змагань:

Тільки за перший день ми назбирали півтори тонни сміття, і дві тонни - наступного дня. А сьогодні сподіваємося побити цей рекорд.

Іштван Палко, учасник змагань:

Рекорд був минулого року, коли ми назбирали 10 тонн сміття. Це при тому, що кількість непотребу постійно зростає. Тобто, попрацювавши лише тиждень на рік, ми врятували Тису від п'ятдесяти-шістдесяти тонн сміття! І так уже вісім років поспіль.

Пляшки, пакети, шини, різноманітний мотлох. Усе це учасники змагання пакують у торби та вантажать на свої плавзасоби. У декого вони й самі зроблені з непотребу. Організатори, які колись починали сміттєзбиральний турнір як волонтерську екологічну акцію, нині тішаться розмахом, якого набула їхня ініціатива.

Давид Мольнар, організатор змагань:

Проблема забруднення річок досягла найвищого рівня. Це важливий момент, що стосується здоров'я, політики, міжнародних відносин - зокрема, у випадку з річками, що простягаються за межі наших кордонів. І нині не тільки екологічні асоціації та національні парки взялися за цю справу. Долучилася також влада, міністри та Генеральний департамент управління водними ресурсами Угорщини.

Спонсором цьогорічного змагання виступив президент країни. А урядовці розмірковують, як обмежити доступ до вже прибраних берегів Тиси, щоб якнайдовше зберігати її води кришталево чистими.