Під британським міністром освіти захиталося крісло. Гевіна Вільямсона звинувачують у провалі оцінювання випускників. Через пандемію коронавірусу школярі не складали іспитів. Оцінки їм виставили, зважаючи на попередні тести та загальну успішність на уроках. Чим незадоволені випускники та учителі - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Усі школярі у цьому залі розчаровані результатами випускних іспитів. До школи вони повернулися просити допомоги. Адже для багатьох - нижчий бал означає неможливість вступу до університету мрії.

Хочу подати апеляцію щодо моїх оцінок із двох предметів, зокрема комп'ютерної науки.

Тисячі випускників по країні вимагають перегляду результатів через апеляції. Порівняно з прогнозами вчителів, майже 40% оцінок - занижені. А довести свої знання учні не змогли. Адже усі іспити скасували через пандемію коронавірусу

Гуаніта Нававірк, випускниця школи:

Коли ми почули в новинах, що екзамени скасовують, то були дуже розчаровані, адже ми важко готувалися до них останні два роки. З одного боку було полегшення, але з іншого - враження, що у нас забирають можливість показати свої знання.

Про саму систему підрахунку випускного балу відомо небагато. Лише те, що вона багаторівнева і враховує не лише результати попередніх екзаменів і тестів, а й прогрес учнів за останні місяці навчання. Контролює цей процес урядова рада.

Муссін Ізмаїл, директор школи в Лондоні:

Звісно, неможливо знайти ідеальної системи, якщо учні не складають іспитів самі. Отже, це надзвичайно складна робота для наглядової ради. Щороку ми бачимо розчарованих студентів, але цього разу інакше, бо рішення приймали не на основі екзаменів, а завдяки підрахунку.

Провину за провал системи оцінювання покладають на міністра освіти. Мовляв, поспішно розроблена система виявилася надто недосконалою. Тож опозиція закликає урядовця негайно піти у відставку. Втім, сам міністр впевнений, що все не так погано.

Гевін Вільямсон, міністр освіти Великої Британії:

Ми робимо все, щоби забезпечити максимальну справедливість. Я вірю в нашу систему, яка має механізми перевірки та балансу. Але ми також даємо можливість складати іспити пізніше чи визнати оцінку, яку випускники отримали на підготовчому екзамені.

Наразі досі незрозумілий механізм апеляцій. Тим часом випускники - у розпачі. Бо що довше затягується процес, то менше шансів отримати місце у престижному університеті.

Розчаровані не тільки випускники, а й директори шкіл і коледжів. Вони вимагають перегляду оцінювання. Втім, в уряді кажуть: система не може бути такою вже й поганою, якщо загалом по раїні зафіксували рекордну кількість найвищих балів.