Терміново скасувати санкції проти компаній, задіяних у будівництві "Північного потоку-2" - Сполучені Штати закликав Євросоюз. Як стверджують німецькі журналісти, Брюссель направив у Вашингтон ноту протесту. Та Америка категорично наполягає: добудувати газогін не дасть. Про трубу, яка може зруйнувати американсько-європейські відносини - Олексій Пшемиський.

Двадцять чотири європейські країни направили у Вашингтон ноту протесту, в якій засудили американські санкції проти "Північного потоку-2". Про це вдалося довідатися журналістам німецького видання "Ді Вельт". Офіційно заяву Брюссель ще не коментував. Невідомо також і які три країни із 27 членів ЄС не доєдналися.

Вашингтон виступає категорично проти будівництва "Північного потоку - 2"- трубопроводу, який дозволить Федерації постачати газ у ЄС в обхід України. Та йдеться тут не лише про підтримку Києва. У США кажуть, воліють захистити Європу від російського впливу. Але насамперед Трамп хоче від Ангели Меркель більше грошей на НАТО. І використовує "газовий" тиск, щоб змусити Німеччину платити. Американські ж компанії бажають продавати у ЄС зріджений газ. А новий газопровід значно посилить російські позиції на ринку. І ця війна триває вже не перший місяць.

Ще на початку року Сполучені Штати ухвалили безпрецедентні санкції стосовно "Північного потоку-2". Заморозили рахунки компаній, які беруть участь у будівництві. Багато підрядників тоді зупинили роботи, а проєкт міг у буквальному сенсі піти на дно. Утім, Росія закупила нові кораблі і робота продовжилася - хоча й у десятки разів повільніше. США пригрозили знову.

Майк Помпео, держсекретар США:

Ми оновили дані акта щодо протидії ворогам Америки через санкції: додали туди "Північний потік-2" та другу гілку "Турецького потоку-2". Тепер покарання чекає будь-кого, хто інвестує в них чи ще якось пов'язаний із цими російськими трубопроводами.

У Німеччини дії Вашингтона викликали справжній гнів. Адже для Берліна це передусім мільярди доларів, які можна зекономити на транзиті Україною. А ще - мільярди інвестицій, які Кремль пообіцяв вкласти в німецьку економіку.

Петер Альтмаєр, міністр економіки Німеччини:

Думаю, спекулювати щодо можливих кроків США відносно "Північного потоку" - не треба. Німеччина вважає, що санкції, які виходять за межі кордонів будь-якої країни, порушують міжнародне законодавство і точно не сприяють нашій співпраці.

Після цього Вашингтон вирішив завдати точкових ударів. Американські сенатори направили лист до німецького порту "Мукран", який обслуговує російські кораблі, що беруть участь у будівництві.

"Якщо ви й надалі надаватимете свої послуги і потужності на підтримку проєкту "Північний потік-2", включно з обслуговуванням кораблів "Фортуна" і "Академік Черський", ви фінансово зруйнуєте свою компанію. Нівелюєте вартість своїх акцій і, напевно, отримаєте позики на мільярди доларів від акціонерів - за невиконання обов'язків"

Саме це, ймовірно, і стало причиною нової ноти протесту, яку Європа направила Америці.

Російський "Північний потік-2" лише докинув хмизу в жар американсько-європейських відносин. Адміністрація Трампа давно звинувачує Брюссель у протекціонізмі та нечесній торгівлі. А увесь старий світ - у недостатніх витратах на спільну оборону.

Не виключено, що тепер, напередодні виборів, імпульсивний Трамп вдасться до різкіших заяв і кроків, які можуть, приміром, поставити під сумнів існування НАТО. І доки ідеологічні вороги Москви сваряться, Росія обіцяє добудувати трубу до кінця року. І може виграти значно більше ніж гроші за газ.