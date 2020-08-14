Християни східного обряду відзначають Медовий Спас або, як кажуть у народі, "Маковея". Це свято символізує закінчення літа та початок збору врожаю. А ще з ним пов'язано багато традицій і прикмет. Жанна Дутчак побувала в селі, де їх знають найбільше.

Три серпневих спаси: медовий, яблучний та горіховий. Де про ці свята знають та можуть розповісти найбільше? Звісно, що тут.

Село Спас - за кілька кілометрів від Коломиї - одне з найдавніших і найбільших на Прикарпатті. Довкола його назви - чимало легенд. І хоча жодна не пов'язана з назвою однойменного свята, місцеві ставляться до всіх трьох Спасів по-особливому.

Микола Гаврилюк, сільський голова Спаса:

Медовий спас у нас дуже гарно святкують, по давнім традиціям. Освячують мед, зустрічаються, йдуть в гості одні до других. Також випічки медові люди традиційно підтримують.

Саме мед і є одним із головних символів свята. На Маковея селяни освячують його в церкві, а місцеві пасічники починають збирати останній у році врожай. Адже вважають, що бджоли після цього дня більше не приносять нектару.

Добрий день. - Добрий. В мене старий вже пасічник. Покажете нам свою пасіку. Йдемо.

Пан Михайло, або як називають його в селі - просто Мотрич, знаний на Спасі пасічник. Своє бджолине господарство, а це сорок вуликів - успадкував ще від діда. Бідкається: цьогоріч ледь нашкріб один бідон меду, хоча зазвичай вибирав понад одинадцять.

Михайло Мотрич, пасічник:

Проблема в тому що була весна була дуже погана, холодно, морози, не цвіло всьо. Одне що дав це липа. І це ми зібрали. Хто міг зібрав, хто ні..бджоли з'їли.

Разом із медом освячують і ось такі букети-обереги з різнотрав'я та польових квітів, які ще називають маковейчиками.

Марія Лоєвська, жителька села Спас:

На верхівку букета кладуть мак і вже по черзі вкладають різними травами. Обов'язковим атрибутом маковейчика має бути сім штук головок маку. Це символи братів мучеників Маковеїв.

А решту господині додають уже на свій смак. Вірять - кожна рослина має своє значення та цілющу силу.

Марія Лоєвська, жителька села Спас:

От барвінок - довголіття. Дівчатам чорнобривці, то для вроди для краси, щоб нев'януча краса їх. Кожного року на Маковея люди приходять до церкви і я би сказала у нас йде навіть якесь таке змагання в кого краща композиція.

Трави та зілля для маковійчика господині збирають самі.

Галина Гоянюк, жителька Спаса:

Так аби не коло дороги, аби машини не їхали, щоб були цілющі трави. Якщо мак посвятиться, мак береться в дорогу. Ніяка нечиста сила, аварії нема.

Посвячені маковійчики зберігають у хаті як обереги. А мак розсипають біля будинку.

Параска Тимощук, жителька Спаса:

На Маковея посвячу мак, і кругом хати укроплюю маком хату від всяких злих духів.

Наступним святом буде Яблучний Спас. Останні десять років цього дня в селі влаштовували ще і фестиваль автентичної карпатської кухні. Втім, цьогоріч через карантин - все довелося скасувати.