Погода на 16 августа: где в Украине пройдут дожди [ Редактировать ]
В воскресенье, 16 августа, по всей территории Украины будет сухая погода. Только в Карпатском регионе ожидается местами небольшой кратковременный дождь с грозами. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Температура ночью 7-13 градусов, на побережье морей и Закарпатье 14-18 градусов. Днем столбики термометров покажут 23-29 градусов, в восточных областях будет прохладнее - 19-24 градуса.
На территории северных и центральных областей столбики термометров покажут +24+26, а ночью +9+11 градусов тепла.
На востоке днем ожидается +20+22, а ночью +10+12 градусов выше нуля.
На юге страны синоптики прогнозируют днем до +24+26, а ночью - до +12+14 градусов выше нуля.
В Киеве синоптики также прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха в этот день поднимется до +25+27, а ночью - до +11+13 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что в Украину пришел холодный циклон.
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