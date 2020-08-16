Погода в Украине на 16 августа/Фото:baigenews

В воскресенье, 16 августа, по всей территории Украины будет сухая погода. Только в Карпатском регионе ожидается местами небольшой кратковременный дождь с грозами. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура ночью 7-13 градусов, на побережье морей и Закарпатье 14-18 градусов. Днем столбики термометров покажут 23-29 градусов, в восточных областях будет прохладнее - 19-24 градуса.

На территории северных и центральных областей столбики термометров покажут +24+26, а ночью +9+11 градусов тепла.

На востоке днем ожидается +20+22, а ночью +10+12 градусов выше нуля.

На юге страны синоптики прогнозируют днем до +24+26, а ночью - до +12+14 градусов выше нуля.

В Киеве синоптики также прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха в этот день поднимется до +25+27, а ночью - до +11+13 градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что в Украину пришел холодный циклон.