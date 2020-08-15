Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен связаться с президентом России Владимиром Путиным, передает "Белта". По его мнению, в стране "разворачивается агрессия" и существует "угроза не только Беларуси". Об этом победитель президентских выборов, результаты которых не признает Европейский Союз, заявил на совещании в Минске.

Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак... Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились.

По мнению господина Лукашенко, в стране "появились элементы внешнего вмешательства". В пятницу, 14 августа, президент Беларуси заявил, что "заводаторами" и организаторами происходящего являются "люди из заграницы", в том числе из Украины. МИД Украины категорически отрицает причастность украинцев к дестабилизации ситуации в Беларуси.

Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства.

Президент Белоруссии считает, что люди, "которые бродят по улицам", в большинстве своем не понимают, что их координируют и направляют.

Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите - иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки. У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел.

Напомним, что в пятницу, 14 августа белорусские власти передали России 32 бойцов ЧВК "Вагнер", задержанных ранее на территории Республики. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил официальный Минск о "трагических" последствиях такого решения.