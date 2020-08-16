Україна поділяє позицію Євросоюзу щодо виборів у Білорусі. Відповідну заяву зробило вітчизняне МЗС. У міністерстві наголосили: офіційні результати виборів президента не викликають довіри в білоруського суспільства.

І висловили занепокоєння жорстокістю правоохоронців щодо мітингарів, представників ЗМІ та іноземців. Також Україна закликала керівництво Білорусі не допустити політичного переслідування опозиційних кандидатів і активістів.