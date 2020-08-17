Перше вересня 2020: як змінилися ціни на шкільне приладдя? [ Редактировать ]
Обов'язкове вимірювання температури, антисептики та регулярне провітрювання. Такі рекомендації Міносвіти перед новим навчальним роком. Там сподіваються, що з першого вересня за парти сядуть якомога більше дітей. Підготовка до школи для батьків завжди окрема стаття витрат.
У скільки цього року обійдеться зібрати учня до школи? Наші журналісти пройшли шкільними базарами у столиці та регіонах - і порівняли ціни.
Підготовку до першого вересня мама Наталія з донькою Машею починають на одному зі столичних ринків. Тут продають усе для школярів - від одягу до зошитів. Ціни середні по Києву.
Перша покупка - спідниця за 600 гривень. Класичну блузу в родині вирішили замінити на сучасну футболку з принтом за 650. Адже з кожним роком попит на класичний одяг меншає, кажуть продавчині. Особливо цього літа - через карантин.
Ірина, продавчиня:
В этом году очень мало детей, как-то со школой неизвестно, с отдыхами тоже неизвестно, поэтому как-то посетителей меньше в этом году в связи с карантином, но ничего после карантина всем дорого. Карантин нас подвел, люди потратились, сидя дома и не зарабатывая ничего.
Далі взуття. На шестикласницю Машу вже підходять дорослі туфлі, тож і ціна в них недитяча - більше як дві тисячі за пару.
Давай эти померяем, Машунь - ну можно.
Із рюкзаком простіше. Марія вибрала сумку за 500 гривень. Та продавчиня ціну знизила - до трьохсот. Тож мінімальний лук лише на ранню осінь - обійшовся в 3550 гривень. Далі до канцтоварів.
10 зошитів, пенал, ручки та щоденник - усе це обійшлося Наталії в 425 гривень. І це без друкованих зошитів і посібників.
Тетяна, продавчиня:
От мінімум… мінімум. Тут плюс карантин, ми не знаємо, як будем навчатися. Беруть саме елементарне. Це обійшлося 58. Ну там до ста, це можна зібрати першачка.
Наталія, мати Марії:
Неплохо мы, в общем, зашли на 4000 грн, но надо учитывать, что это только осень и надо учитывать что это один ребенок, а у нас два школьника если сравнить с прошлым годом, мне кажется все дешевле стало.
А це вже Дніпро. Центральний ринок. У павільйоні з одягом для дівчат придивляється і прицінюється Юлія. До першого вересня готує двох своїх дочок. 10 річна Софія цього року піде до п'ятого класу, а восьмирічна Анастасія - у третій. Дівчата зі своїм шкільним образом уже визначилися. Біла блузка з відкритими плечима та чорна спідниця.
Это будет как школьная форма, а так у нас есть сарафаны с прошлого года.
Та одним нарядом підготовка до першого вересня в Юлії тільки починається. Шкільний список чималий, дівчина сподівається вкластися в 12 тисяч гривень.
Юлія, жителька Дніпра:
Уже сегодня купили спортивные костюмы, то, что нужно, даже если не пойдем в школу. Блузки, юбки, сарафаны, туфли будем покупать ортопеды, поэтому последние. Сегодня пойдем за канцелярией, все равно надо.
Продавці кажуть, ціни від торішніх майже не відрізняються. У середньому святковий одяг на дівчинку обійдеться у 600 гривень.
Наталія, продавчиня:
Девочку можно одеть, качество хорошее.
Хлопці, хоча і не такі модники, як дівчата, та для них шкільне вбрання теж є на будь-який смак.
Ольга, продавчиня:
Короткий рукав, шведочка - это в основном 320. Есть 250 и 350 это более новые завозы.
Костюми коштують від семи сотень до півтори тисячі гривень. Іван свій шкільний гардероб оновлює з футболки. Говорить, полюбляє спортивний стиль.
Іван, школяр:
Купил для школы. 550 грн.
А дитяче взуття коштує приблизно однаково - що для хлопців, що для дівчат. На ринку великий вибір ранців.
Самая минимальная наценочка это рюкзак 1,2, 3 класс - 250 грн. 350 грн. 400 грн. Самая максимальная цена это 600.
На будь-який смак та гаманець - і шкільна канцелярія. Пенали до трьохсот гривень. Ціна на зошити також різниться.
Наталія, продавчиня:
На 12 листов тетрадочка 2 грн, на 18 - 2,70, на 24 листика - 3,60. Цены у нас минимальные.
Тож зібрати школяра в Києві нам вдалося за майже чотири тисячі гривень, тоді як у Дніпрі цінник удвічі нижчий. Хоча чи потрібен буде шкільний одяг і канцелярія цього року - досі невідомо. Усе залежатиме від карантину.
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