Продовжуємо випуск і перенесемося у Старий Світ, яким останніми днями прокотилися антимаскові протести. Невдоволені масковим режимом, європейці вийшли на вулиці Брюсселя та Мадрида. Чого саме вимагали і чи досягли результату - розкаже Олена Абрамович.

"Свободу!", "Страх - це вірус!", "Що вбиває людей - так це 5G антени!" - з такими гаслами сотні мадридців вийшли на вулиці іспанської столиці. Країна пережила один із найжорсткіших локдаунів через коронавірус. Масковий режим тут запроваджували поступово з травня місяця, доки він не став обов'язковим скрізь після зняття локдауну.

Педро Гонзалез, інженер:

Я проти масок, оскільки вже доведено, що на вулиці від них немає жодної користі, особливо на відкритому повітрі під час прогулянок у горах чи на пляжі, де нас змушують дотримуватися правил.

Це не перший антимасковий протест у Європі, проте, мабуть, найчисельніший. І що далі, то більше учасники демонстрацій ставлять під сумнів існування вірусу й висувають конспірологічні теорії.

Едуардо Делгадо, пенсіонер:

Гадаю, нас усіх надурили з цієї пандемією, і не лише в Іспанії, а глобально. Цей вірус, принаймні частково, - штучний. Він поширився занадто швидко і з певною метою: це задум світової еліти, і саме це лякає.

А це вже Брюссель. Тут виходити з дому без маски заборонили лише кілька днів тому, бо епіцентр хвороби у країні перемістився до столиці. Проте епідемічні показники демонстрантів не хвилюють. "Маска - це цензура, санітарна диктатура" - такі гасла написані на плакатах учасників акції протесту. Хоча більшість із них, на відміну від іспанців, усе-таки прийшли на мітинг у масках.

Філіпп, учасник протесту:

Я не проти масок. А тільки за те, щоб їх носити, але там, де немає іншого виходу. Наприклад, я б ходив у масці на концерт. Якщо ми вже запроваджуємо маски, то треба скасувати соціальну дистанцію й відновити культурні події в країні, відкрити кінотеатри тощо.

Та на ранок понеділка, після вечірніх недільних демонстрацій, бельгійські вірусологи ще раз наголосили: хвороба не відступає, а отже, скасовувати карантинні обмеження - зарано. Штраф 250 євро за відмову носити маски залишається.

А в сусідній Франції збираються з вівторка зробити маски обов'язковими у всіх офісних та інших спільних робочих приміщеннях. В Італії через великий сплеск захворюваності серед молоді запровадили вечірній масковий режим - з 18 до 6 ранку маски обов'язкові в місцях біля барів і пабів.