Коронавірус не відступає: у МОЗ відзвітували про ситуацію в країні [ Редактировать ]
Коронавірус не відступає. В Україні за останню добу майже півтори тисячі нових інфікованих.
Тож зараз на COVID хворіє 42 з половиною тисячі людей. Список антилідерів очолила Буковина. Плюс 165 хворих. Далі - Івано-Франківська та Львівська області, а також Київ. До пом'якшення карантину не готові 10 регіонів - звітують у МОЗ. І найгірше, що зростає кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо на середину травня, тобто це був тиждень з 18 по 24, кількість госпіталізованих осіб з СOVID-19 в нас складала 642 особи за два тижні, то за минулий тиждень кількість госпіталізованих осіб складає 1991 особа, майже 2000. Ви бачите, що майже в три рази збільшилася кількість людей, які госпіталізуються.
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