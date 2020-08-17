Коронавірус не відступає. В Україні за останню добу майже півтори тисячі нових інфікованих.

Тож зараз на COVID хворіє 42 з половиною тисячі людей. Список антилідерів очолила Буковина. Плюс 165 хворих. Далі - Івано-Франківська та Львівська області, а також Київ. До пом'якшення карантину не готові 10 регіонів - звітують у МОЗ. І найгірше, що зростає кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: