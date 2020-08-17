Поки влада ділить країну на кольорові епід-зони, а українці сперечаються, є коронавірус чи немає, медики опиняються в зоні найбільшого ризику. Так, у Херсоні захворіло ціле відділення в клінічній лікарні після того, як туди привезли пенсіонера з пневмонією. Те, що він мав і коронавірус, з'ясувалося пізніше.

Що це: збіг обставин, недбальство чи тенденція? У пошуках відповідей на ці запитання інфікований медперсонал звернувся й до журналістів.

Це Херсонська клінічна лікарня імені Лучанського. На початку серпня у працівників реанімаційного відділення вперше стали з'являтися симптоми коронавірусу. Нині вже 30 підтверджених випадків по всьому закладу.

Два пацієнти реанімації, літні чоловіки, померли. Медики в інфекційній лікарні або на амбулаторному лікуванні, або перебувають на самоізоляції. У декого захворіли цілі родини.

Уже 5 серпня лікарня припинила приймати хворих. Тут провели дезінфекцію. У всіх контактних осіб - взяли проби. Епідрозслідування показало, що джерелом спалаху коронавірусу став пацієнт реанімації. Йому діагностували двосторонню пневмонію. Експрес-тест СOVID-19 не виявив.

Ольга Дмитрук, медсестра реанімаційного відділення Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського:

Наш захист - це лише маска одноразова, яку треба міняти через 2 години, рукавички і шапочка. Все. Рукавички іноді бувають пересушені. Буває, вдягаєш їх на руку, вони рвуться на руках. Буває, що забагато тальку. Хоча за протоколом, мають бути рукавички безталькові.

Молода медсестра пропрацювала з хворим 2 зміни. Після цього була інфекційна лікарня та підключення до кисневого концентратора. Її колезі Тетяні пощастило більше. Жінку хвороба оминула. Зараз із двома маленькими дітьми на двотижневій самоізоляції.

Тетяна Пасько, медсестра реанімаційного відділення Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського:

Вобще вопрос, почему во время эпидемии, карантина больные с пвневмонией поступают в чистые стационары. Почему это нас коснулось? Почему мы с этим соприкоснулись? Пострадали люди, не имеющие отношения к инфекциям даного рода. Для этого есть специализированые учреждения.

У самій лікарні ще раз наголошують - на момент надходження хворий із пневмонією мав негативні результати на СOVID. Тому жодних порушень.

Жанна Ломака, медичний директор Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського:

У закладі відбулося те, що відбувається у всьому світі, на всій планеті - ковідна інфекція, яка поширюється в останній час у літній період. Кожного дня наші працівники здають аналізи, які свідчать на те, що вони самі не мають зараження.

Не бачать порушень у тому, що хворого з пневмонією госпіталізували до клінічної лікарні і в профільному обласному оперативному штабі.

Юрій Ромаскевич, начальник Херсонського обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації:

Він своєчасно був обстежений. Підстав вважати його пацієнтом з підозрою на СOVID і госпіталізувати в інфекційну лікарню не було. Фактів недбалості з точки зору дотримання санепідрежиму серед медпрацівників не має.

А от інфіковані працівники прагнуть, щоб винних у ситуації все-таки знайшли й надалі забезпечили нормальні умови роботи. Поки ж медики залишилися сам на сам зі своїми проблемами: упродовж 2 тижнів карантину вони самі збирають один для одного гроші, купують ліки та організовують доставку продуктів.