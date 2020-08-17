Міжнародний Форум "Люди миру": УПЦ закликає припинити вогонь та встановити мир на Донбасі [ Редактировать ]
Припинити вогонь та встановити мир на Донбасі. Українська православна церква продовжує миротворчі ініціативи. У вересні у Святогорській Лаврі проведуть Міжнародний Форум "Люди миру".
Митрополит Антоній, керуючий справами УПЦ:
Наші люди живуть по обидві сторони і ми всі своїм природнім єством відчуваємо ту біль, яка є в наших громадянах. І ми б дуже хотіли, щоб Господь дав нам можливість подолати це протистояння. Ми сподіваємось, що на цей форум зможуть приїхати представники з інших держав, думаю, що це буде дуже важливим таким етапом шляху нашого до встановлення миру на Донбасі.
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