Припинити вогонь та встановити мир на Донбасі. Українська православна церква продовжує миротворчі ініціативи. У вересні у Святогорській Лаврі проведуть Міжнародний Форум "Люди миру".

Митрополит Антоній, керуючий справами УПЦ:

Наші люди живуть по обидві сторони і ми всі своїм природнім єством відчуваємо ту біль, яка є в наших громадянах. І ми б дуже хотіли, щоб Господь дав нам можливість подолати це протистояння. Ми сподіваємось, що на цей форум зможуть приїхати представники з інших держав, думаю, що це буде дуже важливим таким етапом шляху нашого до встановлення миру на Донбасі.