Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими доходами. Первые десять его участников вместе заработали за прошлый год (с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020-го - ред.) более $545 млн.

Первое место в рейтинге занял голливудский актер, бывший спортсмен и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон. За прошлый год звезда киносерий "Форсаж" и "Джуманжи" заработал $87,5 млн. В 2019 году Дуэйн Джонсон также занял первое место в рейтинге голливудских богачей с доходом $89,4 млн.

48-летний Дуэйн Джонсон является восьмикратным чемпионом по реслингу по версии WWE в тяжелом весе. До борцовских подмостков "Скала" занимался американским футболом - играл за университет Майами, а также в Канадской футбольной лиге.

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Топ-10 самых высокооплачиваемых актеров:

Дуэйн "Скала" Джонсон - $87,5 млн; Райан Рейнольдс - $71,5 млн; Марк Уолберг - $58 млн; Бен Аффлек - $55 млн; Вин Дизель - $54 млн; Акшай Кумар - $48,5 млн; Лин-Мануэль Миранда - $45,5 млн; Уилл Смит - $44,5 млн; Адам Сэндлер - $41 млн; Джеки Чан - $40 млн.

Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, знаменитостей и звезд TikTok.