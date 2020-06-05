Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей [ Редактировать ]
Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. В 2020 году его возглавила американская модель Кайли Дженнер. Об этом сообщается на сайте издания.
За прошлый год 22-летней красотка заработала $590 млн. В 2019 году Forbes назвал Кайли Дженнер "самым молодым миллиардером в истории", однако в мае 2020 года "вычеркнул" ее из списка миллиардеров, Forbes выяснил, что семья Дженнер лгала о масштабе бизнеса и его успешности каждый год, начиная с 2016-го. По версии издания, бухгалтер семьи Дженнер предоставляла журналу налоговые декларации, которые были, "вполне вероятно", ложными.
Второе место в списке знаменитостей с самыми высокими доходами занимает музыкант Канье Уэст, заработавший $170 млн. Большая их часть пришлась на доходы от бренда кроссовок Yeezy, который он запустил с Adidas семь лет назад. 42-летний рэп-исполнитель и по совместительству муж Ким Кардашьян попал в рейтинг миллиардеров лишь недавно - в апреле 2020 года.
В "десятку" самых богатых "селебритис" также попали: теннисист Роджер Федерер ($106 млн), возглавивший недавно рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов; футболисты Криштиану Роналду ($105 млн), Лионель Месси ($104 млн) и Неймар ($96 млн); баскетболист Леброн Джеймс ($88 млн), а также актеры Тайлер Перри ($97 млн) и Дуэйн "Скала" Джонсон ($87 млн), а также телеведущий Говард Стерн ($90 млн).
В 2019 году рейтинг самых богатых знаменитостей Forbes возглавляла певица Тэйлор Свифт. Кайли Дженнер и Канье Уэст занимали второе и третье места соответственно.
Как сообщалось ранее, Forbes назвал 100 самых богатых украинцев.
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